أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن فتح الترشح لشغل وظيفة أمناء عامين في المجالس القضائية.

وحسب بيان الوزارة، فإنه على الموظفين الراغبين في الترشح لتولي هذه الوظيفة أن يعبروا عن ذلك بطلب خطي موقع يودع لدى السادة النواب العامين بالنسبة لموظفي المحاكم و المجالس القضائية، ولدى السادة محافظي الدولة بالنسبة لموظفي المحاكم الإدارية، كما تودع طلبات الموظفين العاملين في الإدارة المركزية و المؤسسات تحت الوصاية لدى رؤسائهم.

وأضاف البيان، أنه يجب أن تتوفر في المترشح لهذه الوظيفة الشـروط المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 جويلية 1990 .