أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف"، اليوم الخميس، أن المباراة الودية التي ستجري بين المحاربين ومنتخب نيجيريا، غدا الجمعة، ستقام على ملعب ورثيرسي في كلاغنفورت بالنمسا، بدلا من جاك ليمانس آرينا.

وكان من المقرر، أن يحتضن ملعب جاك ليمانس آرينا بالنمسا المباراة، قبل أن يتقدم الاتحاد الجزائري بطلب لنظيره النمساوي، بتغيير الملعب قبل 48 ساعة عن موعد اللقاء.

وكشف في بيان عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، للفاف، أنه تقدم بطلب تغيير الملعب الذي سيحتضن المواجهة، من أجل السماح للفريقين باللعب في محيط أكبر، وعلى ملعب ممتاز. ويتسع ملعب ورثيرسي، لـ32 ألف مناصر، وتم تشييده عام 1960، قبل أن يعاد تأهيله في عام 2007 أي قبل سنة واحدة من يورو 2008، وهو في العادة معقل نادي كلاغنفورت الناشط بالدوري النمساوي.