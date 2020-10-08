توفي 71 شخصا غرقا من بينهم 46 فقدوا حياتهم بشواطئ ممنوعة للسباحة على مستوى 14 ولاية ساحلية خلال الفترة الممتدة من 15 جويلية الى 1 أكتوبر2020، حسبما أفاد به الخميس مدير الاتصال و الإحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح العقيد عاشور فاروق أنه تم تسجيل 71 حالة غرق خلال الفترة الممتدة من 15 جويلية إلى 1 أكتوبر 2020 على مستوى 14 ولاية ساحلية وذلك بعد تطبيق قرار الفتح التدريجي والمراقب للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام وفقا لنظام مرافقة وقائي يتضمن تدابير صحية صارمة للحماية من انتشار وباء كوفيد-19.

وأبرز ذات المصدر أنه من بين 25 حالة وفيات مسجلة على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة سجلت 10 منها خارج أوقات الحراسة مقابل 15 حالة غرق خلال أوقات الحراسة. وتحتل مستغانم صدارة الولايات المعنية بهذه الحصيلة بـ 14 حالة وفاة متبوعة ببجاية بـ 12 وفيات منها 7 سجلت بشواطئ ممنوعة للسباحة ثم تيبازة بـ 8 وفيات.

و أضاف المسؤول ذاته أنه خلال الفترة المذكورة تم تسجيل توافد قرابة 37 مليون مصطاف (36998340 مصطاف) عبر شواطئ 14 ولاية ساحلية مع تسجيل 27.525 تدخلا وإنقاذ 19.429 شخصا من غرق حقيقي وتقديم إسعافات أولية 6.916 آخرين وتحويل 1255 آخرين نحو المراكز الصحية إلى جانب تسجيل 12 جريحا في حوادث بمركبات وأدوات بحرية من بينهم 5 بولاية الطارف دون تسجيل وفيات.

و ذكر العقيد عاشور أن ولاية وهران تصدرت قائمة الولايات الساحلية الـ14 حيث حققت أكبر عدد من المصطافين بتسجيل أزيد من7.6 مليون زائر تليها ولاية مستغانم بـ 4.2 مليون مصطاف ثم جيجل بأكثر من 4.1مليون و بومرداس بما يفوق 3.6 مليون مصطاف و سكيكدة بـ 3.1مليون والعاصمة بأزيد من 2 مليون مصطاف في حين سجل أقل تدفق على مستوى شواطئ عنابة بأزيد من 1.1 مليون مصطاف.

وأكد العقيد فاروق عاشور أنه رغم أن موسم الاصطياف هذه السنة يأتي في ظروف استثنائية جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) وافتتاحه فقط في 15 جويلية غير أنه عرف ارتفاعا في عدد المصطافين.

وذكر المسؤول بتسخير 13.000 عون وضباط من مختلف الرتب لتأمين حراسة الشواطئ المسموحة للسباحة وعددها 384 شاطئ على مستوى 14 ولاية ساحلية إلى جانب تسخير كافة الوسائل والتجهيزات لحماية المصطافين امتثالا لنظام المرافقة الوقائي والبروتوكول الصحي لمجابهة كوفيد-19 .

السدود تبتلع 76 ضحية في أربعة أشهر

سجلت مصالح الحماية المدنية 76 حالة وفاة غرقا في المسطحات المائية (البرك و السدود والأودية ...) خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو الى1 أكتوبر 2020 على المستوى الوطني, حسب حصيلة كشف عنها يوم الخميس مدير الاتصال و الإحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح العقيد عاشور فاروق في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن مصالح الحماية المدنية على المستوى الوطني "تسجل في كل سنة عددا من الوفيات غرقا في المسطحات المائية، حيث تم تسجيل 76 حالة وفاة خلال الفترة الممتدة من 1يونيو إلى 1 أكتوبر 2020" مبرزا أن فئة الأطفال والمراهقين تمثل أعلى نسبة من ضحايا هذه الحوادث المأسوية.

واستنادا لذات المصدر فإن حصيلة حالات الوفيات غرقا المسجلة خلال فترة 4 أشهر على مستوى المسطحات المائية تشمل وفاة 10 أشخاص غرقا بالسدود و 5 أشخاص بالأودية و 28 حالة وفاة غرقا بالمجمعات المائية إلى جانب غرق 29 شخصا بالسدود الريفية و 4 أشخاص في الأحواض المائية والمسابح.