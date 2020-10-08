أفاد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، إخضاع لاعبي المنتخب الوطني، وأعضاء الجهاز الفني لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل 72 ساعة عن تنقل البعثة إلى هولندا.

وقال فاف في بيان نشر في موقعه الرسمي، "تحسبًا لرحلته إلى هولندا يوم السبت المقبل لمواجهة المكسيك، خضع وفد المنتخب الوطني صباح اليوم لاختبار الكشف عن فيروس كورونا".

وأشار البيان إلى أنه " تم جمع كل اللاعبين وأعضاء الطواقم المختلفة في غرفة مجهزة خصيصًا على مستوى مقر إقامة المنتخب، للخضوع لهذا الاختبار الإلزامي".