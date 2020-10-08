استقبل وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الخميس بالجزائر ألفونصو سانشا غارسيا، ممثل مجمع فولكسفاغن لصناعة السيارات لمنطقة شمال إفريقيا، نائب الرئيس التنفيذي للشركة الإسبانية "سيات"، أحد فروع المجمع، لبحث إمكانية إقامة مشروع صناعي لمجمع فولكسفاغن في الجزائر.

وأوضح بيان الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن "آيت علي براهم شرح لممثل عملاق صناعة السيارات الإطار القانوني الجديد المسير لهذا النشاط والتحفيزات التي ستمنح للراغبين في الاستثمار في هذا المجال".

وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء، أكد الوزير استعداد مجمع السيارات لإقامة مشروع صناعي في الجزائر وفق المقاربة الجديدة لتصنيع السيارات مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن المحادثات مع الطرف الأجنبي انطلقت منذ ستة أشهر.

وأضاف المصدر ذاته، "بأنه سيتم تكوين فوج عمل بين وزارة الصناعة ومجمع فولكسفاغن لدراسة إمكانية إقامة مشروع لتصنيع المركبات السياحية وفق دفتر الشروط الجديد".

وقال في هذا الخصوص: "التقينا اليوم مع غارسيا، بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، لنشرع في دراسة التجسيد الفعلي لمشروع صناعي مع مجمع فولكسفاغن في الجزائر".

ومن جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سيات" وممثل مجمع فولكسفاغن بأن محادثاته مع الطرف الجزائري كانت مهمة وبناءة بعد أن تلقى شروحات حول دفتر الشروط الجديد، مضيفا "سنحاول أن نتقدم في هذا المشروع ونرى إمكانية تجسيد مشروع "سيات" والمجمع هنا في الجزائر".