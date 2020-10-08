طالب البطل الأولمبي الجزائري توفيق مخلوفي ، من والي العاصمة يوسف شرفة المساعدة في انجاز مشروع استثمار رياضي على مستوى العاصمة.

كما اشتكى من العراقيل الإدارية التي واجهها .

وكتب توفيق مخلوفي تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي" تويتر": "إلي السيد والي ولاية الجزائر العاصمة أنا بصدد إنجاز مشروع استثمار رياضي على مستوي ولايتك (الجزائر العاصمة) والمشروع علي مستوى مصالحك الإدارية معرقل ،هل ممكن المساعدة وشكرا".