مخلوفي يطلب المساعدة من والي العاصمة

أخبار الوطن
8 أكتوبر 2020 () - خ.د/وكالات
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طالب البطل الأولمبي الجزائري توفيق مخلوفي ، من والي العاصمة يوسف شرفة المساعدة في انجاز مشروع استثمار رياضي على مستوى العاصمة.

كما اشتكى من العراقيل الإدارية التي واجهها .

وكتب توفيق مخلوفي تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي" تويتر": "إلي السيد والي ولاية الجزائر العاصمة أنا بصدد إنجاز مشروع استثمار رياضي على مستوي ولايتك (الجزائر العاصمة) والمشروع علي مستوى مصالحك الإدارية معرقل ،هل ممكن المساعدة وشكرا".

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