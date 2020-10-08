الكثير منا قد يعاني من شحوب البشرة، فالبشرة الشاحبة هي التي يظهر عليها علامات الإرهاق والتعب، وغالباً ما يكون الشحوب نتيجة لنقص الحديد والفيتامينات بالجسم، وفي هذه السطور نستعرض لكم بعض الوصفات التي تقضي على الشحوب:

يمكن علاج مشكلة البشرة الشاحبة عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (ب) المتواجد في الكبد، وفيتامين (أ) الذي يوجد في السمك والبطاطا والملوخية، كما يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد حيث يضفي الحديد على البشرة لوناً وردياً مشرقاً ويتواجد الحديد بكثرة في السبانخ والبقدونس ويمكن أيضا استخدام بعض الوصفات الطبيعية لاستعادة نضارة البشرة

1ـ الثلج

لعلاج البشرة الشاحبة المكونات: مقدار من مكعبات ثلج + كريم مرطب

الطريقة: توضع كمية من مكعبات الثلج داخل إناء وتترك حتى يذوب الثلج، ثم يوضع كريم مرطب على الوجه لتجنب ملامسة الماء البارد للوجه مباشرة ثم يتم تغطيس الوجه داخل إناء الماء البارد، ثم تكرر هذه الخطوة عدة مرات، ويتم بعد ذلك تجفيف الوجه باستعمال منشفة(فوطة) ناعمة لإزالة آثار الكريم من على البشرة.

2 ـ الفراولة (الفريز)

للقضاء على البشرة الشاحبة المكونات: 100 غرام من حبات فراولة مهروسة + ملعقة صغيرة عسل نحل + ملعقة صغيرة عصير ليمون

الطريقة: تخلط المكونات جيداً، وبعد تماسك الخليط يوضع القناع على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم يغسل الوجه بماء فاتر، تساعد الفراولة على إخفاء إجهاد البشرة.

3 ـ قناع الخيار

لنقاء البشرة. تتعدد طرق استخدام الخيار لعلاج البشرة الشاحبة ومن هذه الطرق:

ـ الطريقة الأولى: المكونات: ثمرة خيار الطريقة: تقطع ثمرة الخيار لحلقات ثم توضع مباشرة على البشرة.

ـ الطريقة الثانية: المكونات: ½ فنجان خيار مبشور + بياض بيضة + 2 ملعقة صغيرة حليب بودرة الطريقة: تخلط المكونات جميعاً لعمل عجينة رقيقة، ثم توضع العجينة على البشرة لمدة 20 دقيقة وبعدها تشطف البشرة بماء دافئ ثم ماء بارد، يتميز الخيار بفوائده الصحية حيث يعمل الخيار كمقابض لمسام البشرة كما يساعد على تغذية البشرة.

4 ـ الخميرة

لعلاج البشرة الشاحبة. المكونات: ملعقة صغيرة خميرة + صفار 2 بيضة + 2 ملعقة عسل نحل + 2 ملعقة كريمة + ½ ملعقة خل تفاح + 2 ملعقة زيت زيتون أو زيت سمسم + ملعقة ماء.

الطريقة: تفرد طبقة من زيت الزيتون أو السمسم على الوجه، ثم تخلط باقي المكونات خلطاً جيداً، يتم بعد ذلك وضع القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة مع الاسترخاء الكامل للجسم، تساعد الخميرة على تنشيط الدورة الدموية ببشرة الوجه.