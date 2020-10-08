كشف الرئيس المدير العام للجامعة الصناعية سيفي غريب اليوم ،الخميس أن خبراء من الجامعة يعملون على إعداد أول دليل للقطع الميكانيكية المستوردة الخاصة بمركب الجزائرية-القطرية للحديد لإعادة استنساخها وتصنيعها محليا.

وأوضح سيفي غريب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، أن أول عملية نموذجية لإعداد دليل لقطع الغيار المستوردة والعمل على إعادة استنساخها ببصمة جزائرية ستكون من مركب الجزائرية-القطرية للحديد على أن تعمم على باقي المجمعات الصناعية مستقبلا.

كما سيسمح استنساخ القطع الميكانيكية باستحداث مؤسسات مصغرة ستوكل لها مهمة إنتاج القطع الصغيرة لخلق ثروة محلية وكذا مناصب شغل جديدة في حين تسند عملية استنساخ و إنتاج القطع الكبيرة أو المعقدة للشركات الكبرى المعروفة خاصة بالقطب الصناعي بكل من الخروب وقسنطينة لإعادة بعث الصناعة الميكانيكية محليا، حسب ما أفاد به ذات المسؤول.