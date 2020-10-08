نفى زهادي ولد سيدي محمد ، رئيس لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في مالي، مزاعم بعض الأحزاب المالية بوجود عناصر من الجيش الجزائري في التراب المالي.

و في حوار أجرته معه القناة الاذاعية الثالثة اليوم الخميس ، أشار الوزير المالي السابق ولد سيدي محمد إلى أن الجزائر وقفت دائما إلى جانب الشعب المالي" ، قبل أن يؤكد أن الجزائر لعبت دائمًا دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار في مالي والحفاظ على سلامتها الإقليمية.

وأشاد الوزير المالي السابق بجهود الجزائر في حل الأزمة المالية ، واصفا موقف الجزائر بـ "المشرف" منذ بداية الأزمة في بلاده.

وقال إن "دور الجزائر مهم في عملية إرساء الاستقرار في مالي نظراً لموقعها كدولة مجاورة ومكانتها كرائد في الوساطة الدولية التي توجت باتفاقية الجزائر بين الحكومة المالية وحركات الأزواد".