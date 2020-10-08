التمست محكمة الدار البيضاء، اليوم الخميس، سنتين سجن نافذ وغرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري في حق الناشط السياسي فضيل بومالة حسب ما نقلت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وكان بومالة قد اعتقل في 14 جوان الماضي ووضع تحت النظر قبل أن يتم إطلاق سراحه في 18 جوان، وبرمجة محاكمته في 2 جويلية الماضي قبل أن تتأجل لعدة مرات.

ويتابع المعني بتهم التحريض على التجمهر غير المسلح، إهانة هيئة نظامية، منشوران من شأنها تهديد المصلحة الوطنية.