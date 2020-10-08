تعهد وسط الميدان الهجومي الجزائري، آدم وناس، المنتقل في الساعات الأخيرة للميركاتو الصيفي لنادي كالياري على سبيل الإعارة مع خيار الشراء, بإعطاء "كل ما لديه" لمساعدة النادي السرديني على التحسن.

ففي حوار مصور تم بثه اليوم الخميس على مختلف الوسائل الإعلامية لكالياري، أفصح وناس (24 سنة) عن طموحاته مع النادي صاحب المركز الرابع عشر في البطولة الايطالية الموسم الماضي، والذي يشرف على تدريبه اللاعب الدولي السابق، أوزيبيو دي فرانشيسكو.

وصرح الدولي الجزائري، الذي أعير من طرف نابولي لكالياري، بعد إعارته الموسم الماضي كذلك لنادي نيس الفرنسي، حيث لعب له 19 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، قائلا: "جئت لكالياري لمساعدته على التطور. لم ألعب كثيرا في المواسم الأخيرة، لذا سأعتمد على المدرب لاستعادة لياقتي. سأعطي كل ما عندي للنادي والأنصار".

وفي سؤال يتعلق بتموقعه على الميدان، شرح وناس بأنه "يحبذ الانطلاق من الجناح لمراوغة المنافسين قبل التحول لمنطقة الوسط لخلق الفرص. أتمنى تسجيل العديد من الأهداف لمساعدة هذا النادي الذي يعجبني كثيرا، ومن ثم الذهاب معه بعيدا".

ويضيف اللاعب الجزائري الذي شرع في التدريبات مع ناديه الجديد يوم أمس الأربعاء بأنه "واثق" من أن "المجموعة ستساعده على الاندماج جيدا". ويقول في هذا السياق: "جئت لمساعدة المجموعة، أنا متأكد بأنها ستساعدني فوق الميدان وخلال الحصص التدريبية".

وبخصوص مشواره مع "الخضر"، يتذكر الجناح اللقب الإفريقي المحصل عليه في دورة 2019 بمصر، مسطرا الهدف القادم المتمثل في التأهل لمونديال-2022.

وعن هذا التتويج يقول وناس: "لما أعلن حكم المباراة النهائية عن نهاية اللقاء، لم أصدق. ولدى عودتنا إلى الجزائر، رأيت أناسا يبكون من شدة الفرح، حيث انتابني إحساس كبير. أتمنى أن نعيش مجددا هذه اللحظات والبداية بالتأهل للمونديال القادم".