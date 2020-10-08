قررت إيطاليا فرض إلزامية ارتداء الكمامات في الهواء الطلق في جميع أنحاء البلاد ابتداء من اليوم الخميس فضلا عن تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 31 جانفي المقبل للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قوله إن إيطاليا دخلت "مرحلة جديدة مع ارتفاع حالات الإصابة بالعدوى ما يتطلب المزيد من الصرامة" من أجل حماية صحة المواطنين والأنشطة الإنتاجية في البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامة خارج منازلهم ستفرض عليهم غرامة مالية قد تصل إلى ألف أورو، كما يوصى بارتدائها أيضا عند استقبال ضيوف في البيت.

وذكرت المصادر ذاتها أن ارتداء الكمامة أصبح إلزاميا بعد أن وافقت الحكومة بالإجماع على هذا الإجراء ضمن إجراءات جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا وسجلت استنادا إلى بيانات لوزارة الصحة أن عدد حالات الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد قفز إلى 3678 حالة يوم أمس الأربعاء، لتسجل بذلك زيادة بنحو 1000 حالة عن أول أمس الثلاثاء وهو أعلى عدد حالات الإصابة يسجل منذ نحو ستة أشهر.

ونقلت عن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا قوله إن القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن تظهر أن الوضع "خطير وحساس".

وأشارت المصادر إلى أن إيطاليا شهدت زيادة مطردة في حالات الإصابة الجديدة في الشهرين الماضيين، على الرغم من أن أعدادها لا تزال أقل بكثير من تلك المسجلة في دول أوروبية كبرى أخرى مثل فرنسا وإسبانيا وبريطانيا.