عرف عدد الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا فيالجزائر ارتفاعا طفيفا مقارنة مع اليوم السابق، حسب آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الخميس.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، تسجيل 138 إصابة في الـ24 ساعة الماضية (121 في اليوم السابق)، ما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 52658 حالة.

كما كشف نفس المتحدث، عن وفاة 4 أشخاص متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 1783 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 36958 حالة بعد تسجيل 101 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، كما يتواجد 30 مريضا في العناية المركزة.