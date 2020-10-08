دعا الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، مناضلي حزبه إلى ضرورة الاستفتاء بـ"نعم" على مشروع الدستور، لما يحمله من تغييرات جوهرية تعبر عن طموحات وآمال الشعب الجزائري، وتغييرات تعد ثورة حقيقية نحو الخروج بالجزائر إلى عهد جديد، تحترم فيه الحريات وتسود فيه الديمقراطية والعدالة وتكافؤ الفرص.

وخلال تنشيطه لتجمع جهوي لولايات الشرق بقاعة دار الشباب بشلغوم العيد في ولاية ميلة، أكد بعجي أن "الأفلان" سيصوت بـ"نعم" على الدستور ويساند رئيس الجمهورية في مسعاه التغييري الذي طلبه الحراك المبارك الأصيل.

كما قال بعجي بأن حزب جبهة التحرير الوطني خلق ليدوم ويسود ويحكم، ولن يدخل المتحف أبدا، في رسالة موجهة لمن ينتقدون "الأفلان" ويطالبون بإحالته على المتحف.