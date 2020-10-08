انتقل الى رحمة الله، اليوم، السيد عبد الكريم حيوني أحد الأعضاء المؤسسين ليومية "الخبر"، عن عمر ناهز 61 سنة.

المرحوم الذي ووري الثرى بعد صلاة العصر بمقبرة سيدي يحيى بالعاصمة، بعد أن اشتغل بيومية الشعب العمومية، التحق بمغامرة تأسيس يومية مستقلة، اختير لها اسم "الخبر"، رفقة عدد من الاعلاميين مطلع التسعينات.

وشغل المرحوم الذي كان دوما يصنع أجواء مميزة في قاعة التحرير، عدة مناصب في "الخبر" من بينها منصب المدير التقني.

وبهذه المناسبة الألمية، يتقدم الرئيس المدير العام، زهر الدين سماتي وكافة أسرة "الخبر" بأعز التعازي لعائلة الفقيد مرتجين الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم ذويه بجميل الصبر والسلوان.