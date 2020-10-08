كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، اليوم الخميس بالبليدة عن إطلاق خدمة بريدية جديدة تتمثل في خدمة الامتياز "الذهبية بريميوم".

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته للولاية أن مؤسسة بريد الجزائر أطلقت اليوم في إطار عصرنة خدماتها لفائدة زبائنها خدمة الامتياز "الذهبية بريميوم" التي تمكن من إيصال البطاقة الذهبية إلى مقر إقامة وعمل الزبون في ظرف 5 أيام من إيداع طلب الاستفادة منها عبر موقعها الالكتروني وهذا مقابل دفع مبلغ مالي.

وأضاف ابراهيم بومزار أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في أعقاب تلقي مصالحه للعديد من الشكاوي تتعلق بعدم حصول زبائن المؤسسة على هذه البطاقة بالرغم من إيداعهم لطلبات الاستفادة منها منذ فترة طويلة.