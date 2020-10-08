أنهى وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي مهام 10 إطارات ساميين في الوزارة و14 مديرا للشباب والرياضة، كما نصب 16 مديرا جديدا للشباب والرياضة.

وحسب مصادر فقد تم إنهاء مهام كل من المدير العام للرياضة نذير بلعياط، مديرة المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي أحلام بنعمارة، مدير الإعلام والاتصال وأنظمة الإعلام الآلي والوثائق عبد الحميد مرنيش، المدير الفرعي للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي محمد بلقرع والمفتش بن طرزي عيسى.

كما تم إنهاء مهام رئيس لجنة المنشآت والتجهيزات بلجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران كشاشة عبد العالي، رئيس لجنة الصحافة والإعلام والاتصال رياض بلخديم، مستشار وزير الشباب والرياضة سالمي سيد احمد، مستشار وزير الشباب والرياضة هشام سنوساوي ومستشار وزير الشباب والرياضة احمد بنحمد.

كما شملت العملية إنهاء مهام أربعة عشر مدير للشباب والرياضة وتنصيب ستة عشر آخرين.