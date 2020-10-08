اعتبر مدرب المنتخب النيجيري لكرة القدم، جرنوت روهر، بأن المباراة الودية المقررة أمام الجزائر غدا الجمعة بكلاغنفورت بالنمسا سيكون "اختبارا كبيرا" لفريقه الذي سيحاول وضع حد للنتائج الإيجابية لأبطل إفريقيا الذين لم ينهزموا منذ 18 مباراة.

وصرح جرنوت روهر خلال ندوة صحفية نشطها بواسطة تقنية التواصل المرئي قائلا:" المباراة فرصة لتجريب لاعبين جدد. لنا رغبة في رؤية ما هم قادرون عليه. ستكون الجزائر اختبارا كبيرا لنا. فهو فريق لم ينهزم منذ 18 مباراة، وسنحاول توقيفه".

وأضاف روهر يقول:" الجزائر منتخب كبير في إفريقيا، فهي حاملة للقب القاري، وسنحاول وضع حد لنتائجها الجيدة".