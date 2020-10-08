كشف مصدر عليم للخبر ان وكيل الجمهورية لدى محكنة تبسة قد امر الضبطية القضائية لامن الولاية بفتح تحقيق في وفاة شاب وجد مشنوقا بمنزله في ظروف غامضة.



وكانت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية باب الزياتين بتبسة قد تدخلت مساء اليوم لأجل تحويل جثة شخص متوفي وشاب يبلغ من العمر حوالي 28 سنة عثر عليه جثة هامدة معلق بحبل بلاستيكي بعمود خشبي خاص بسقف من الزنك فوق درج اسمنتي بالطابق الثاني بمنزل بحي لاروكاد، ليتم تحويل الجثة على متن سيارة الاسعاف الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة. في انتظار تحرير تقرير الطبيب الشرعي واتمام التحقيق الامني في ملابسات الحادثة.