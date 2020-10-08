أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المدية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس أحكاما بثلاث سنوات حبسا موقوفة النفاذ في حق تسعة متهمين فيما آستفاد 14 آخر من البراءة في قضية أحداث متليلي بغرداية والعائدة وقائعها إلى شهر أكتوبرمن سنة 2013 و توبع فيها 23 متهما، من بينهم ثلاثة موقوفون فيما كان أغلبية الباقي محل أوامر بالقبض بتهم تراوحت بين وضع النار عمدا في مبنى ومركبات تابعة للسونلغاز والسرقة المقترفة بظروف الليل والتعدد والكسر،الأمر الذي جعل وكيل النيابة يلتمس 10 سنوات سجنا للمتهمين.

وركز دفاع المتهمين المتكون من 10 محامين على نكران موكليهم للتهم المنسوبة إليهم. أثناء المحاكمة التي آستمرت قرابة 12 ساعة بدءا من التاسعة والنصف صباحا. في جلسة ماراطونية تعد الأطول زمنا منذ بداية الدورة الجنائية الحالية لمحكمة الجنايات بمجلس قضاء المدية، لتنتهي في شقها الجنائي ،حالة الترقب التي صاحبتها، إثر النطق بالأحكام في حدود التاسعة من ليلة اليوم، بفرحة عارمة وسط العديد من أهل وعائلات المتهمين الذين حضروا أطوارها منذ البداية.