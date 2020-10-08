كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات اليوم الخميس بالجزائر عن وضع شباك موحد قريبا على مستوى الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب لفائدة النساء المقاولات .



و أوضح الوزير خلال ندوة صحفية على هامش لقاء حول “تحدي المرأة المقاولاتية في بناء الجزائر الجديدة”،أن شبكا موحدا خاص بالنساء المقاولات سيتم وضعه على مستوى الوكالة قصد ترقية المقاولاتية النسوية من خلال رفع العراقيل التي تواجهها.