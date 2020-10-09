حذرت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري من أي قرصنة قد تطال بث المباراة الودية للمنتخب الوطني ضد نظيره النيجيري أمسية اليوم الجمعة على ملعب ورثيرسي في كلاغنفورت بالنمسا بداية من الساعة السابعة والنصف بالتوقيت الجزائري.

و نشرت المؤسسة ذاتها على فايسبوك بيانا للاتحاد الجزائري للعبة يؤكد فيه أن التلفزيون الجزائري يحتفظ بحقوق المباراة الودية للخضر بموجب العقد الذي يربطها بالفاف وعليه فإن التلفزيون الجزائري سينقل مباراة الجزائر نيجيريا على القناة الأولى ووسائط التواصل الاجتماعي خلال صفحته الرسمية، مع تنبيه المواقع الإلكترونية والقنوات من أي قرصنة محتملة تكلف صاحبها المتابعة وفقا لما يخوّله القانون لأصحاب الحقوق من أجل تقديم خدمة عمومية تليق بالجمهور الرياضي الكريم.