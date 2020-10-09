شارك وزير التجارة كمال رزيق، في أشغال منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمشاركة 81 دولة، حسبما جاء في بيان لوزارة التجارة.

وقد خصص المنتدى لتداعيات انتشار فيروس كورونا على اقتصاديات الدول الإفريقية، حسب البيان.

وأضاف ذات المصدر، أن المشاركين سيتطرقون اليوم الجمعة إلى سبل تطوير المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية وتركيا، إضافة إلى كيفية إعادة بعث النشاط الاقتصادي في ظل انتشار الجائحة.