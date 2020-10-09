قدمت إدارة اتحاد الجزائر عشية أمس بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان حيث يجري الفريق معسكره التحضيري، الطاقم الفني للنادي بقيادة المدرب الفرنسي فرانسو تشيكوليني بالإضافة إلى اللاعبين الجدد الذين سيحملون ألوان الفريق تحسبا للموسم القادم.

مراسم التقديم حضرها كل من رئيس مجلس الإدارة عاشور جلول والمدير الرياضي عنتر يحي .

وعبر الوافدون الجدد الى نادي سوسطارة بدورهم عن فخرهم واعتزازهم بحمل ألوان بطل الرابطة المحترفة الأولى موسم 2018/2019 خاصة وأن مجمع ساربور المالك لفريق اتحاد الجزائر يسعى لتجسيد مشروع رياضي بمواصفات عالمية يتماشى مع متطلبات الكرة الحديثة والذي يرتكز في مجمله على التكوين القاعدي.

وقد لاقت طريقة ترسيم التحاق الطاقم الفني واللاعبين بالنادي العاصمي استحسانا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومشجعي مختلف الأندية في الجزائر مما جعل عشاق الاتحاد يتفاءلون بموسم كروي حافل بالألقاب والتتويجات.