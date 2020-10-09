استدعت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم ممثل عن فريق مولودية الجزائر واللاعب الكاميروني روني وانكواني وذلك في جلسة للاستماع إلى أقوالهما وذلك يوم 12 أكتوبر الجاري بمقر الرابطة حسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للرابطة المحترفة.

كما تم استدعاء رئيس اتحاد بسكرة فارس بن عيسى للمثول أمام اللجنة ذاتها يوم الخميس المقبل على خلفية تصريحاته ضد رئيس الفاف خير الدين زطشي بسبب عدم اختيار فريقه للمشاركة في كأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.