أعلنت مصالح ولاية الجزائر اليوم الجمعة عن انقطاع الماء الشروب بالمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس من أمسية هذا اليوم إلى غاية الساعة الثامنة من صباح يوم غد السبت، بسبب أشغال إصلاح قناة رئيسية للتوزيع بمحطة بئر مراد رايس.

وأوضحت ذات المصالح في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" أن توقيف عملية التزويد بالماء الشروب ستكون كلية أو جزئية في أحياء بلديتي حيدرة وبئر مراد رايس بداية من الساعة الثامنة (20:00) من مساء اليوم إلى غاية الساعة الثامنة (08:00) من صباح يوم غد السبت.

وأضاف ذات المصدر أن انقطاع الماء سيمس كليا بلدية حيدرة وأحياء كونكورد، كاستور، سيدي يحيى ومنطقة سعيد حمدين في بلدية بئر مراد رايس.

وقد سخرت مؤسسة المياه والتطهير للجزائر"سيال" صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية، المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه.

كما تضع المؤسسة تحت تصرف زبائنها رقم مركز مكتب الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع.