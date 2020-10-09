هنأ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار موظفي وموظفات القطاع بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد المصادف للتاسع أكتوبر من كل سنة.

وأشاد الوزير في رسالة تهنئة بعثها للعمال بهذه المناسبة بالنجاحات التي وصل إليها القطاع، على غرار تجربة الدفع الإلكتروني، الذي وصفها "بركيزة عصرنة التعامل والاندماج المالي، والأرضية الممهدة لتعميم التجارة الإلكترونية ومواكبة للتطورات العالمية".

وفي ذات السياق، ثمن بومزار، خدمة توصيل الطرود حيث وصف التحسن بالجد مشرف لتصنيف الجزائر في جودة خدمة التوصيل.