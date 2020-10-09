قالت إدارة فريق شبيبة القبائل أن التحاق الثنائي زكرياء بولحية وزميله الليبي محمد الطبال سيكون الأسبوع القادم.

وحسب بيان لإدارة الكناري عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك" فإن بولحية يتواجد في تونس قادما من العاصمة الفرنسية باريس، فيما ينتظر اليوم وصول الطبال عبر رحلة قادمة من تركيا.

وأضاف نفس المصدر أن اللاعبين سيخضعان لفترة الحجر الصحي لمدة أسبوع بتونس، قبل مواصلة رحلتهما برا ما يعني أنهما سيضيعان المرحلة الثالثة من المعسكر التدريبي الذي يجريه أبناء جرجرة بمدينة أقبو، لكنهما سيكونا حاضران عند استئناف التدريبات بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.