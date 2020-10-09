حجز عناصر الدرك الوطني ببلدية سڨانة بولاية باتنة، 6 كلغ من الكيف المعالج مع توقيف شخصين أحدهما مسبوق قضائيا ومبحوث عنه، حسبما أفادت به أمس الخميس المجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني.

وأوضح ذات المصدر، أن العملية تمت وفق معلومات مؤكدة وردت إلى الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين التوتة ومكن استغلالها الجيد من طرف وحدات كتيبة عين التوتة وفرقة الأبحاث للدرك الوطني ببريكة، من رصد تحركات المشتبه به البالغ من العمر 40 سنة، ليتم توقيفه على متن مركبة كانت بصدد الخروج من مدينة بريكة باتجاه سڨانة.

وقد تم العثور داخل المركبة على 12 رزمة من الكيف المعالج، تحتوي كل واحدة على 5 صفائح بإجمالي 6 كلغ ومبلغ مالي بقيمته 150 ألف دج بالإضافة إلى حجز الوسائل المستعملة في الجريمة.

ومواصلة للتحقيق بعد توقيف المعني واقتياده إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق، تم توقيف المشتبه به الثاني البالغ من العمر 43 سنة مسبوق قضائيا ومبحوث عنه تبعا لأمر قاضي صادر عن محكمة عنابة، عن تهمة المتاجرة بالذخيرة وهو متورط أيضا في قضية الحال