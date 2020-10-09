قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة، مارلين شيابا، إن تعدد الزوجات مخالف لقيم الجمهورية الفرنسية.

وشرحت الوزيرة في حوار على قناة BFMTV الفرنسية، بالتفصيل إجراءات مشروع القانون ضد "النزعة الانفصالية"، الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه الجمعة الماضي.

وأكدت أنها ستعمل إلى جانب وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، على إدراج إجراء يمنع من الآن فصاعدًا إعطاء تصاريح إقامة لشخص يصل من دولة أجنبية وهو متعدد الزوجات، على الرغم من أن هذا الإجراء موجود في القانون الفرنسي منذ عام 1993.

وتابعت الوزيرة: "في حال تم الكشف عن تعدد الزوجات، نقترح سحب تصريح الإقامة من الشخص المعني، حتى يسوي وضعه، وقد نضطر لطرده".

وقالت شيابا أنه على الرغم من حظر هذه الخطوة في فرنسا بموجب المادة 147 من القانون المدني، فإن تعدد الزوجات لا يزال مشكلة تعاني منها فرنسا، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لكشفه تتم من خلال مراقبي صندوق التكافل العائلي.