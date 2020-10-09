يواصل الدولي الجزائري فوزي غلام تقديم يد المساعدة وقرر هذه المرة التكفل بشراء معدات لنادي " مونترينود 42 " المتواجد بمدينة سانت ايتيان الفرنسية مسقط رأسه.

وقالت جريدة " ليكيب" الفرنسية أن لاعب نابولي الايطالي سيتكفل بشراء 200 طاقم كامل من الألبسة الرياضية موجهة للاعبي الفريق.

ومن المنتظر أن يتم تقديمها غدا السبت بحضور جايل بيردريو عمدة مدينة سانت ايتيان ووالد الظهير الأيسر الجزائري الذي قد يغيب بسبب تواجده في الحجر الصحي رفقة ناديه نابولي بسبب كوفيد 19.