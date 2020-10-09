قالت الجامعة المغربية لكرة القدم أن لجنة قانون اللاعب التابعة للاتحاد الدولي للعبة رفضت الطلب الذي تقدمت به بخصوص انضمام لاعب إشبيلية منير الحدادي لأسود الأطلس وذلك بناءا على القانون الجديد الذي أصدرته الفيفا بعد اجتماعها الأخير لجمعيته العمومية بخصوص امكانية تغيير اللاعبين منتخبهم الحالي إلى منتخب آخر. وأرجعت لجنة قانون اللاعب رفضها إلى تفسيرها لأحد بنود القانون الجديد والمتعلق بفئة أقل من 21 سنة، بعدما استندت إلى مشاركة منير الحدادي في ثلاث مباريات رفقة المنتخب الإسباني لأقل من 21 سنة وهو يزيد عن ذلك بشهرين وهي الفترة التي يسمح بها عادة في المشاركة بهذه الفئة ما يعني أن اللاعب غير مؤهل، ولم يستند القرار إلى مشاركة الحدادي مع المنتخب الإسباني الأول.

وقالت الجامعة المغربية في بيان لها أنها وبعد مشاورات مع الفيفا قررت استئناف القرار استعجاليا لدى المحكمة الرياضية الدولية، فيما وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على الطلب المغربي لانضمام كل من أيمن برقوق لاعب انتراخت فرانكفورت الألماني وسامي ماي مدافع نادي "سينت تروند" الناشط في الدوري البلجيكي الممتاز على الالتحاق بالمنتخب المغربي.