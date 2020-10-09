تراجعت الحزمة الضريبية على مرور الغاز الجزائري بشكل كبير في الأشهر الأخيرة بسبب وباء فيروس كورونا، بحسب المرصد الوطني للطاقة و المناجم التونسي، فقد كان للوباء الذي أصاب أوروبا وخاصة إيطاليا تأثيرا قويا على الطلب على الطاقة وبالتالي على كمية الغاز الذي يمر من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس.

ومع ذلك، لوحظ تحسن طفيف خلال شهري جويلية وأوت 2020 ، كما يشير التقرير الشهري الأخير للمرصد عن حالة الطاقة في تونس، حيث "تراجعت مشتريات الغاز الجزائري بنسبة 6 بالمائة ، بين الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 والأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 ، لتقف عند مستوى عام 2010 وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي بعد إجراءات الاحتواء".

وجاء في التقرير أن المشتريات تراجعت بشكل تراكمي في أفريل للمرة الأولى في عام 2020 بسبب وباء فيروس كورونا. وأضاف أنه حتى لو كانت الكميات المستوردة قد زادت في السابق، فقد بدأ معدل التغيير في الانخفاض من فيفري 2020، وبذلك انتقلت المشتريات من زيادة بنسبة 12 بالمائة في جانفي 2020 إلى 10 بالمائة في نهاية فيفري إلى 5 بالمائة في نهاية مارس 2020 ثم تنخفض بنسبة 7 بالمائة في نهاية أفريل و5 بالمائة على التوالي في نهاية ماي ونهاية جوان 2020 ، و7 بالمائة في نهاية جويلية و6 بالمائة في نهاية أوت، علاوة على ذلك، تراجعت المشتريات خلال شهر أوت 2020 ، مقارنة بشهر أوت 2019 ، بنسبة 4 بالمائة.