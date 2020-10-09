أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي، اليوم الجمعة، عن إنهاء تعليق عضوية دولة مالي بالاتحاد الإفريقي، بعد استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وأفاد المجلس الإفريقي، في تغريدة له على موقع "تويتر" بأن "مجلس السلم والأمن، وعلى إثر التطورات السياسية الأخيرة، قرر إنهاء تعليق عضوية مالي بالاتحاد الإفريقي. وبات مسموحا لدولة مالي المشاركة في كافة نشاطات الاتحاد الإفريقي".

وكان قد تم تعليق عضوية دولة مالي في الاتحاد الإفريقي، في 19 أوت الماضي، غداة التغيير "غير الدستوري" للسلطة في البلاد.