قتل شخص وأصيب 3 آخرون في شجار عنيف وقع ليلة أمس الخميس، استعملت فيه الحجارة والأسلحة البيضاء، بأحد أحياء بلدية ملاكو16 كلم غربي تيارت.

وعلم من مصدر مطلع، أن القتيل البالغ من العمر 24 سنة، توفي متأثرا بجروح إثر تلقيه قذيفة يرجح أنها حجارة على مستوى الرأس، حسب المعلومات الأولية، فيما أصيب 3 آخرون بجروح نقلوا إلى مصلحة الاستعجالات لمستشفى يوسف دمارجي بعاصمة الولاية.

وأوقف عناصر الدرك الوطني مباشرة بعد الحادثة، شخصين لاشتباه تورطهما في هذه الجريمة التي يجري التحقيق فيها لتحديد أسبابها وجمع المتورطين فيها.