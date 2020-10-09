دعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة يسعد مبروك، اليوم الجمعة، إلى عدم السماح بتسميم العلاقة بين القضاة والمحامين، والعمل على التخلص من تأثير الأهواء السياسية والضغوط الفردية في القطاع.

وقال مبروك، في كلمته خلال الدورة العادية للنقابة الوطنية للقضاة في العاصمة، أنه يتوجب الوقوف في وجه من يتخفون وراء الجبة السوداء ليمارسوا السمسرة.

وطالب رئيس نقابة القضاة، إلى عدم السماح بتسميم العلاقة بين القضاة والمحامين، مشيرا إلى أنه "مھما كانت النقائص يبقى القضاة قاطرة العدالة فیما يشكل المحامون صمام أمان الدفاع عن الحقوق ولا يمكن لأي مناورة أن تسمم العلاقة بين الاثنين.