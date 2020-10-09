قال مدرب نادي وفاق سطيف نبيل الكوكي أن التحضيرات للموسم القادم تجرى بصفة عادية ومنظمة فالبرغم من تواجده في تونس بسبب فيروس كورونا وتوقف النشاط الكروي إلى أن التعليمات التي كانت تعطى للاعبين من قبل الطاقم الفني والاتصالات اليومية بينهم أتت أكلها وقال الكوكي في حوار خص به الموقع الرسمي للنادي عبر فايسبوك.

وأضاف :" أشكر اللاعبين على الالتزام بالجدية والصرامة في العمل، كنا في تواصل يومي معهم عن طريق تقنية الفيديو لمنحهم نصائح وطريقة عمل محددة " مشيرا : " بعد غياب لسبعة أشهر عن الميدان وجدت أن هناك تقيد وإتباع لبرنامج العمل المسطر من قبل الطاقم الفني ناهيك عن الرغبة والإصرار التي لا تزال تميز المجموعة وهي لا تقل عن أجواء الموسم الماضي " .

نبيل الكوكي أكد بأن فريقه ومع بداية الأسبوع يكون قد وصل إلى 11 حصة تدريبية منذ استئناف التدريبات كاشفا أن هناك مرحلة ثانية من التحضيرات بمدينة عنابة تتخلله مباراتان وديتان الأولى ستجرى يوم 21 من أكتوبر بمدينة عنابة في حال إيجاد منافس والأخرى مؤكدة بسطيف في 27 من الشهر الجاري وأردف الكوكي :" شخصيا ليس لدي أي مشكل إن واصلنا التحضيرات هنا في ملعبنا لكن وجب تغيير الأجواء خصوصا بالنسبة للاعبين فتربص عنابة سيجعلهم أكثر تماسكا ولحمة وسيسمح لنا بالضبط والتحكم في زمام الأمور "، معرجا عن اللاعبين الشبان الذين يبقى باب وصولهم إلى الفريق الأول مفتوحا أمامهم خصوصا مع كثافة المباريات والتنقلات الموسم القادم.

" بدوري أراهن على الشباب لكن لا مجال للعاطفة فهم مطالبون بالعمل واثبات قدراتهم" وختم الكوكي حواره بأن اسم النادي يحتم على الجميع اللعب على الأدوار الأولى لا غير مبديا اشتياقه الكبير لجمهور النسر الأسود الذي كان سندا للفريق خصوصا طيلة فترة الفراغ التي مر بها النادي".