أطاحت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الشلف بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية وأوقفت ثلاثة أشخاص.

وأوضح بيان لخلية الاتصال بذات الهيئة الأمنية، اليوم الجمعة، أن "عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية قد وضعت حدا لنشاط شبكة إجرامية تقوم بالنصب والاحتيال والتحريض وتنظيم الهجرة غير الشرعية وأوقفت ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و39 سنة".

واستنادا لذات المصدر، جاءت هذه العملية استغلالا لمعلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بجمع أموال من عند الشباب لغرض التدبير والإعداد للهجرة بطريقة غير شرعية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة الأبحاث والتحريات التي كللت بتوقيف المشتبه فيهم.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية بالشلف عن قضيتي "التدبير والتنظيم للخروج غير المشروع من التراب الوطني" و "عدم التبليغ عن جريمة تهريب مهاجرين".

وفي سياق ذي صلة ووفقا لذات البيان الأمني، تمكنت فرقة البحث و التدخل بأمن الشلف من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، يقوم بالنصب والاحتيال على الشباب من خلال وعدهم بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية. وبعد استكمال التحريات ومختلف الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوف أمام محكمة الشلف التي خصته بأمر إيداع الحبس المؤقت.