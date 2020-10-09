هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عمرو الجنايني وذلك بسبب كثافة المباريات في بطولة الدوري، خلال الفترة الماضية.

وفي تصريحات على قناة نادي الزمالك اتهم مرتضى منصور عمرو الجنايني وقال بأنه إنسان غير طبيعي وخرب الكرة المصرية معبرا عن حزنه لما يحدث لفرق الدوري المصري التي تعاني من ضغط المباريات خصوصا وأن هناك بعض الأندية مقبلة على المنافسة الإفريقية.

وحسب جريدة اليوم السابع المصرية فإن مسؤولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أرسلوا خطاباً رسمياً للاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي بالعقوبات التي أصدرتها اللجنة الأولمبية ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والخاصة بإيقافه 4 سنوات، بناءً على الشكاوى المقدمة ضده من بعض الاتحادات والأندية وعلى رأسها اتحاد الكرة والأهلي واتحاد كرة اليد واللجنة الأولمبية.