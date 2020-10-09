أقيمت، اليوم، أول صلاة جمعة في الحرم المكي بحضور المعتمرين بعد توقف استمر قرابة سبعة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثتها قناة "القرآن الكريم"، التي تبث على مدار الساعة من الحرم المكي، المعتمرين يجلسون في ردهات المسجد الحرام، بينما يلقي إمام الحرم الشيخ سعود الشريم، خطبة الجمعة.

وكانت صلاة الجمعة والصلوات الخمس اليومية تقام في فترة الإغلاق بالحرم المكي، بحضور أحد أئمة الحرم، والعاملين في قطاعي الأمن والخدمة في المسجد الحرام فقط. وتسمح السعودية حاليا بأداء العمرة لمواطنيها والمقيمين فيها ممن تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 65 عاما، بعد التسجيل عبر تطبيق "اعتمرنا" على الهواتف الذكية، والذي يتيح للمشرفين على العمرة، التأكد من خلو المتقدم من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تزيد السعودية عدد المعتمرين يوم 18 أكتوبر الجاري، من ستة آلاف معتمر في اليوم حاليا، إلى 15 ألف معتمر، بجانب منح تصاريح عبر تطبيق "اعتمرنا" تتيح للراغبين أداء الصلاة في الحرم.

وأغلقت السعودية المسجد الحرام في مارس الماضي، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وعلقت العمرة، قبل أن تعيد فتحها مجددا الأحد الماضي بشكل محدود لمنع التزاحم.