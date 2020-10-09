نشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم على صفحته الرسمية صورا للملعب الذي سيحتضن لقاء المنتخب الجزائري ضد نظيره النيجيري أمسية اليوم ويبعد الملعب عن مقر إقامة "الخضر" بـ 30 كم.

ويعد تحفة فنية صغيرة وهو ملعب متعدد الاستخدامات يقع في كلاغنفورت النمساوية خاص بنادي"أوستريا كارنتن" وقد كان يعرف الملعب القديم باسم "وورثرسيش ستاديون"، وكان يستوعب 10.900 متفرج، وفي عام 2005 تم هدم الملعب وبناء ملعب آخر لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2008 التي أقيمت مناصفة بين النمسا وسويسرا وقدرت تكلفة إعادة بنائه 66 مليون أورو.