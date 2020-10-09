انتقل إلى رحمة الله الصحفي السابق بالمؤسسة الوطنية للتلفزيون مصطفى هني عن عمر ناهز الـ 66 سنة وذلك اثر حادث مرور.

وكان الفقيد قد التحق بمؤسسة التلفزيون العمومي سنة 1988 حيث أنجز المرحوم العديد من التحقيقات الصحفية خاصة حول قطاع الفلاحة قبل أن يتقاعد سنة 2014. وقد ووري المرحوم الثرى اليوم الجمعة بعد صلاة الظهر بمقبرة مدينة بوفاريك بولاية البليدة.

وإثر هذا المصاب بعث وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر ببرقية تعزية لعائلة الفقيد.