تعقد غدا السبت بقاعة المحاضرات التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف أشغال الجمعية العامة الانتخابية وذلك لاختيار رئيس جديد للاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية ويتنافس على المنصب كل من رئيسة الرابطة الولائية للأغواط، خديجة بن محروش و أمين لايدي رئيس رابطة ولاية الجزائر، ورفض أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية في وقت سابق المصادقة على الحصيلتين الأدبية والمالية لسنة 2019.