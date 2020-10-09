واصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي بعد سلسلة من الانخفاضات، حسب آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الجمعة.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، تسجيل 146 إصابة في الـ24 ساعة الماضية، مقابل 138 إصابة أمس الخميس و121 إصابة أول أمس الأربعاء.

وبهذا يبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد أواخر شهر فيفري الماضي إلى 52804 حالة.

كما كشف نفس المتحدث، عن وفاة 6 أشخاص نتيجة الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 1789 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد تجاوز عددها الإجمالي حاجز 37 ألفا وبلغ 37067 حالة بعد تسجيل 109 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، كما يتواجد 31 مريضا في العناية المركزة.