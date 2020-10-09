تعافى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي، من فيروس كورونا، الذي باغته قبل عدة أيام، ليصبح مؤهلا للعودة من جديد لتدريبات فريقه.

وتعرض إبرا للإصابة بالفيروس في الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، ليتقرر دخوله في عزل صحي، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع.

وزف المهاجم السويدي المخضرم، نبأ سارا لجماهير "روسونيري" عبر حسابه بموقع "تويتر" الجمعة، حيث كتب: "لقد تعافيت، الأطباء أبلغوني بذلك والحجر الصحي انتهى.. الآن بإمكاني الخروج".

وظهرت عينة إبراهيموفيتش الإيجابية قبل مباراة فريقه ضد بودو جليمت النرويجي في التصفيات التأهيلية لبطولة الدوري الأوروبي، مما أدى لغيابه عن آخر 4 مباريات خاضها الفريق بمختلف المسابقات.

ولم يتأثر زملاء الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر بغياب نجمهم الأول البالغ 39 عاما، إذ حققوا الانتصار في 3 من آخر 4 مباريات، بينما تأهل إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي بعد فوزه بركلات الترجيح على ريو آفي البرتغالي.

ومن المنتظر عودة إبرا للتدريبات الجماعية الأسبوع المقبل، ليشارك في التحضيرات الأولية لمواجهة إنتر ميلان في ديربي الغضب يوم 17 أكتوبر الحالي، في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.