كورونا: توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
9 أكتوبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر حسب ما كشفة وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة. 

وجاء توزيع الإصابات على الولايات على النحو الآتي:

 

الجزائر : 6.002       (21)

البليدة : 4.246          (17)

وهران : 4.054         (13)

سطيف : 3.274          (5)

باتنة : 1.980           (14)

بجاية : 1.907     (19)

قسنطينة : 1.691     (3)

عنابة : 1.513        (5)

تيبازة : 1.450        (2)

تلمسان : 1.356     (0)

تيزي وزو : 1.351    (4)

المسيلة : 1.341       (1)

البويرة : 1.331        (1)

بسكرة : 1.323        (0)

ورقلة : 1.302        (0)

الجلفة : 1.205        (1)

جيجل : 1.190       (12)

الوادي : 1.106       (0)

بومرداس : 1.101     (5)

تبسة : 990           (5)

تيارت : 952        (1)

المدية : 810         (1)

عين الدفلى : 776    (0)

مستغانم : 770       (1)

أم البواقي : 739     (2)

الأغواط : 698       (0)

سكيكدة : 695        (1)

عين تموشنت : 692    (1)

أدرار : 652        (5)

خنشلة : 603        (1)

قالمة : 540        (1)

سوق أهراس : 449    (0)

غرداية : 439    (0)

ميلة : 437     (1)

تيسمسيلت : 432    (0)

سيدي بلعباس : 422   (0)

برج بوعريريج : 422    (0)

بشار : 348      (0)

مـعـسـكـر : 334    (0)

الطارف : 315     (2)

نعامة : 264       (0)

الشلف : 240      (0) 

البيض : 232    (0)

غليزان : 215      (1)

تندوف : 205     (0)

تمنراست : 202      (0)

إليزي : 136    (0)

سعيدة : 72    (0)

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كورونا

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