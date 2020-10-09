كورونا: توزيع الإصابات على الولايات
تم تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر حسب ما كشفة وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة.
وجاء توزيع الإصابات على الولايات على النحو الآتي:
الجزائر : 6.002 (21)
البليدة : 4.246 (17)
وهران : 4.054 (13)
سطيف : 3.274 (5)
باتنة : 1.980 (14)
بجاية : 1.907 (19)
قسنطينة : 1.691 (3)
عنابة : 1.513 (5)
تيبازة : 1.450 (2)
تلمسان : 1.356 (0)
تيزي وزو : 1.351 (4)
المسيلة : 1.341 (1)
البويرة : 1.331 (1)
بسكرة : 1.323 (0)
ورقلة : 1.302 (0)
الجلفة : 1.205 (1)
جيجل : 1.190 (12)
الوادي : 1.106 (0)
بومرداس : 1.101 (5)
تبسة : 990 (5)
تيارت : 952 (1)
المدية : 810 (1)
عين الدفلى : 776 (0)
مستغانم : 770 (1)
أم البواقي : 739 (2)
الأغواط : 698 (0)
سكيكدة : 695 (1)
عين تموشنت : 692 (1)
أدرار : 652 (5)
خنشلة : 603 (1)
قالمة : 540 (1)
سوق أهراس : 449 (0)
غرداية : 439 (0)
ميلة : 437 (1)
تيسمسيلت : 432 (0)
سيدي بلعباس : 422 (0)
برج بوعريريج : 422 (0)
بشار : 348 (0)
مـعـسـكـر : 334 (0)
الطارف : 315 (2)
نعامة : 264 (0)
الشلف : 240 (0)
البيض : 232 (0)
غليزان : 215 (1)
تندوف : 205 (0)
تمنراست : 202 (0)
إليزي : 136 (0)
سعيدة : 72 (0)