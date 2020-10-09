تم تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر حسب ما كشفة وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة.

وجاء توزيع الإصابات على الولايات على النحو الآتي:

الجزائر : 6.002 (21)

البليدة : 4.246 (17)

وهران : 4.054 (13)

سطيف : 3.274 (5)

باتنة : 1.980 (14)

بجاية : 1.907 (19)

قسنطينة : 1.691 (3)

عنابة : 1.513 (5)

تيبازة : 1.450 (2)

تلمسان : 1.356 (0)

تيزي وزو : 1.351 (4)

المسيلة : 1.341 (1)

البويرة : 1.331 (1)

بسكرة : 1.323 (0)

ورقلة : 1.302 (0)

الجلفة : 1.205 (1)

جيجل : 1.190 (12)

الوادي : 1.106 (0)

بومرداس : 1.101 (5)

تبسة : 990 (5)

تيارت : 952 (1)

المدية : 810 (1)

عين الدفلى : 776 (0)

مستغانم : 770 (1)

أم البواقي : 739 (2)

الأغواط : 698 (0)

سكيكدة : 695 (1)

عين تموشنت : 692 (1)

أدرار : 652 (5)

خنشلة : 603 (1)

قالمة : 540 (1)

سوق أهراس : 449 (0)

غرداية : 439 (0)

ميلة : 437 (1)

تيسمسيلت : 432 (0)

سيدي بلعباس : 422 (0)

برج بوعريريج : 422 (0)

بشار : 348 (0)

مـعـسـكـر : 334 (0)

الطارف : 315 (2)

نعامة : 264 (0)

الشلف : 240 (0)

البيض : 232 (0)

غليزان : 215 (1)

تندوف : 205 (0)

تمنراست : 202 (0)

إليزي : 136 (0)

سعيدة : 72 (0)