نفت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عزمها تعليق عملية تصدير التمور، مؤكدة أن الإجراء يخص منتوج الثوم فقط.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية للوزارة " تنهي وزارة التجارة إلى علم جميع المتعاملين الإقتصاديين خاصة ممتهني مهنة التصدير ومن جديد أنه لم يتم تعليق أو توقيف عمليات التصدير لمنتوج التمور أو غيره من المنتوجات الفلاحية ما عدى منتج الثوم والذي سبق وأن تم الإعلان عنه.

وأضاف البيان "إذ تؤكد الوزارة أنها وضعت كل الآليات التي من شأنها مرافقة وتسهيل عمليات التصدير إضافة إلى خلية الإصغاء على مستوى الوزارة للتكفل بانشغالات المصدرين".

وكان وير التجارة كمال رزيق قد أشار مؤخرا إلى الصعوبات التي تواجهها الجزائر في تصدير التمور، مؤكدا أنه يتم تصدير التمور الجزائرية وتسويقها باسم دول أخرى.