أجرى الناخب الوطني جمال بلماضي عدة تغييرات في التشكيلة الأساسية التي ستواجه نيجيريا وديا اليوم الجمعة، مقارنة مع التشكيلة المعتادة التي خاض بها نهائيات كأس أمم أفريقيا الأخيرة وبداية تصفيات "كان" 2021.

وستشهد مقابلة نيجيريا أول مشاركة للعب ميتز الفرنسي فريد بولاية مع المنتخب، فيما سيقود أندي دولور هجوم "الخضر".

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

ألكسندر أوكدجة

رامي بن سبعيني

مهدي تاهرت

عيسى ماندي

رضا حلايمية

هاريس بلقبلة

مهدي عبيد

فريد بولاية

سعيد بن رحمة

رياض محرز

أندي دولور

الاحتياط:

عز الدين دوخة، رايس مبولحي، ماكسيم سبانو، جليل مديوب، محمد فارس، عدلان قديورة، سفيان فغولي، مهدي زرقان، اسماعيل بن ناصر، ياسين براهيمي، بغداد بونجاح.

تشكيلة المنتخب النيجيري: