أثارت صور نشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي لشجار عنيف وقع بين عائلتين بعنابة سخط الكثير من المواطنين بالنظر للأسلحة البيضاء المستعملة من سيوف وسكاكين وأدوات حادة من مختلف الأحجام.

أفادت مصادر أمنية أن الشجار وقع قبل أسبوعين بحي جبانة اليهود ببلدية عنابة. وأضافت أنه تم تقديم ثمانية أفراد من العائلتين أمام وكيل الجمهورية، صبيحة الخميس، عن تهمة الضرب المتبادل، وقد وضع الجميع تحت الرقابة القضائية.

وأكدت أن هذا الأمر دفع بإحدى العائلتين إلى نشر صور الشجار على صفحات الفيسبوك انتقاما من العائلة الثانية، التي تحدث غالبا معها ملاسنات وشجارات أغلبها بسبب المخدرات، وسرعان ما يتدخل الجيران لفض النزاع بينهما دون تقديم شكوى تذكر للجهات الأمنية.