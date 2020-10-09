أخبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الدنماركي يبّي كوفود اليوم الجمعة، بأن روسيا تشعر بالقلق إزاء الأنشطة العسكرية المتزايدة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالقرب من حدودها.

وذكر لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع كوفود عقب محادثاتهما في موسكو"لا نرى في هذا الجزء من أوروبا، وفي الحقيقة أوروبا بالكامل, أي مشكلة تتطلب حلا عسكريا".

وأوضح أن بلاده أرسلت "العديد من المقترحات" إلى الناتو لبناء الثقة المتبادلة, من بينها نقل التدريبات بعيدا عن "خط الاتصال" بين روسيا ودول الناتو والحفاظ على حد أدني من المسافة بين الجيوش.

وقال لافروف "لم نتلقى ردا حتى الآن من الناتو على هذه المقترحات البناءة".

كما أعرب عن استعداد روسيا لعقد اتفاق حكومي مع الدنمارك بشأن تجنب الحوادث غير المقصودة في البحر وأعلاه.

وليست المرة الاولى التي تعرب فيها موسكو عن قلقها بشأن نشر قوات الناتو بالقرب من الحدود الروسية، واصفة إياها بأنها تهديد لأمنها. كما ألقت روسيا والتحالف باللوم على بعضهما البعض لإجراء مناورات عسكرية مزعزعة للاستقرار بالقرب من الحدود.